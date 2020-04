Coronavirus. Piano straordinario difesa prodotti lombardi, subito 6 milioni

MILANO (27 aprile 2020) - “Piano straordinario per la difesa dei prodotti lombardi, a partire da formaggi e vini, auspicando il ritorno alla ‘nuova normalità’. È quello che sta preparando la Lombardia, prima Regione in Italia, con un investimento iniziale di 6 milioni”. Aiuti anche per i vini di pregio che potranno essere commercializzati a prezzi promozionali.

Lo comunica in una Nota la Regione Lombardia. “Nel concreto, Regione è pronta ad acquistare formaggi locali anche per destinarli alle famiglie in difficoltà. Discorso simile per i vini, anche di pregio, che beneficeranno di aiuti economici per essere commercializzati a prezzi promozionali”. Obiettivo è incentivo consumo prodotti lombardi e italiani.

“Il piano straordinario di difesa dei prodotti lombardi – prosegue la Nota – è frutto del lavoro dell’assessore all’Agricoltura, Fabio Rolfi: in prospettiva, l’obiettivo è favorire e incentivare il consumo di prodotti lombardi e italiani. La Lombardia punta anche alla tutela del territorio: è allo studio un progetto per intervenire sulle strade agro-silvo-pastorali e a favore delle aziende agricole di montagna. Il tutto senza dimenticare ulteriori misure a favore di agroindustrie e agriturismi”.

