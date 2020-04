Coronavirus: Gallera, eseguiti 7.528 test sierologici

MILANO (24 aprile 2020) - «In due giorni sono stati eseguiti 7.528 test sierologici nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi». Lo comunica l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, a proposito dei prelievi ematici partiti ieri nella regione. «Gli esiti delle analisi eseguite nella giornata di ieri, ai quali si aggiungeranno via via quelli delle giornate successive - spiega Gallera - sono stati trasmessi all’Irccs San Matteo di Pavia per le valutazioni degli esperti che saranno comunicate la prossima settimana». Nel dettaglio, i prelievi eseguiti per provincia, dalle locali Ats, sono stati 534 a Bergamo, 771 a Cremona, 1.081 a Lodi e 5.142 a Brescia.

