LIVE #OnePeopleOnePlanet The Multimedia Marathon

Oggi, mercoledì 22 aprile 2020, le Nazioni Unite celebreranno il 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), l'evento dedicato alla salvaguardia del Pianeta seguito ogni anno da miliardi di persone, grazie all’azione di settantacinquemila partner sparsi in 193 Paesi. Quest’anno spetterà all'Italia aprire le celebrazioni mondiali, con una speciale dedica a Papa Francesco, che cinque anni fa scrisse la Sua lettera Enciclica Laudato si', un documento che ha contributo in maniera particolare a far nascere in tutto il mondo la consapevolezza sugli effetti negativi dei cambiamenti climatici, portando così all’Accordo sul Clima di Parigi (2015). Durante la maratona è previsto il collegamento con la Santa Sede per l’Udienza Generale del Papa.

#OnePeopleOnePlanet nasce da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari

Le due organizzazioni sono da anni unite nella realizzazione del Villaggio per la Terra, la seguitissima manifestazione ambientale italiana, sospesa per l'emergenza COVID19. La maratona italiana fa parte della kermesse mediatica globale #Earthrise, che coinvolge tutti i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. Huawei è main sponsorship di #OnePeopleOnePlanet, nell'ambito di una campagna di responsabilità sociale durante la crisi epidemica.

Da cinquant’anni, un’intera giornata è dedicata esclusivamente al pianeta Terra. È l’Earth Day, la Giornata della Terra. Un momento unico per richiamare l’attenzione di tutto il genere umano verso la salute e la salvaguardia del suo unico pianeta, la Terra. Un evento da non perdere, con la partecipazione di volti noti dello spettacolo, cantanti, attori, sportivi e tanti altri. Per lanciare un messaggio di speranza e di amore.