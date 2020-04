I cittadini hanno diritto di sapere

Al Procuratore della Repubblica di Cremona, Roberto Pellicano, che mercoledì ha annunciato di aver avviato un’inchiesta conoscitiva per verificare cos’è successo negli ospedali e nelle case di riposo cremonesi durante «lo tsunami Coronavirus» (così l’ha chiamato lui), le autorità sanitarie non potranno dire di no o sollevare l’assurda obiezione della privacy. Grazie ai poteri di indagine concessi alla magistratura dovranno svelare i dati che La Provincia di Cremona chiede insistentemente - quanto inutilmente - di conoscere da quasi due mesi, al pari degli oltre 330 mila cittadini cremonesi che, come proprio il procuratore Pellicano ha sottolineato, «hanno diritto di sapere». Cosa c’è di tanto importante da scoprire? Innanzitutto, quanti sono i contagiati dal Covid-19 nella nostra provincia. Perché un dato ufficiale c’è (5.273 casi, con i 71 che si sono aggiunti ieri) ma non convince nessuno, poiché non comprende tutti gli asintomatici o i malati lievi, dato che finora il tampone è stata fatto soltanto a una piccola parte della popolazione potenzialmente positiva. Già, i tamponi: quanti ne sono stati effettuati in provincia dal 22 febbraio (giorno in cui sono stati accertati i primi tre casi cremonesi) a oggi? Nessuno lo dice. La Regione - massima autorità locale in materia sanitaria - fornisce il dato dell’intera Lombardia (10.706 ieri, 263.674 dall’inizio dell’emergenza) ma ne custodisce come l’ultimo segreto di Fatima la suddivisione per provincia. Perché? Non si sa. Top secret anche il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva (si conosce solo il totale regionale: 1.032, non il dato di ogni singola provincia) e il numero dei ricoverati Covid-19 in reparti sub intensivi (11.356 nell’intera Lombardia). Buio totale su tutto il resto. Il numero dei morti si conosce solo a livello regionale (11.608) e a livello provinciale si riesce a scoprire giorno per giorno soltanto grazie a un report che arriva alle redazioni attraverso canali non ufficiali (in pratica: sottobanco, perché una falla nel sistema c’è sempre, ma non è di sicuro la strada maestra).

E se un giornale o un comune cittadino volessero sapere quanti sono i cremonesi attualmente sottoposti a quarantena? Non lo sapranno. Perché la privacy vale più della trasparenza. Come se un numero - un numero, non un nome o un cognome! - violasse chissà quale diritto alla riservatezza. Questo almeno succede a Cremona, non a Brescia (dove l’Ats provinciale e l’Ats della Montagna, che comprende la Valcamonica, comunicano ogni giorno nuovi casi e nuovi decessi Comune per Comune) tantomeno a Bergamo (dove la locale Ats pubblica addirittura su Facebook la destinazione di ogni singolo dispositivo di protezione - mascherine chirurgiche e FFP2, camici e tute, saturimetri e copricapo, confezioni di gel e di guanti, soprascarpe e occhiali - che distribuisce a medici di base, ambulatori pediatrici e di continuità assistenziale, unità speciali, Rsa, operatori dell’assistenza domiciliare, eccetera). Le ragioni del «federalismo informativo» (a casa propria ognuno decide quali dati diffondere e quali no, senza uno standard condiviso almeno a livello regionale) restano misteriose, esattamente come i motivi per cui l’opinione pubblica cremonese non può conoscere l’esatta portata dell’emergenza Coronavirus e le dotazioni di protezione che sono state assegnate ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori che lavorano sul territorio provinciale. Sapere quanti sono i malati, quanti sono i guariti, quanti sono i pazienti in terapia intensiva e non, e quanti sono i cittadini sottoposti a tampone potrebbe forse permettere a tutti di capire perché Cremona continua a essere la provincia d’Italia con il più alto tasso di contagiati rispetto alla popolazione residente (1,45%, contro lo 0,94 di Bergamo, lo 0,88 di Brescia e una media regionale dello 0,62%), perché qui la curva dell’epidemia è così diversa rispetto a quella delle altre province (la «scusa» del disallineamento dei dati non convince) e perché dopo quasi due mesi di emergenza il numero dei nuovi casi continua a restare così alto. Anche perché soltanto se verrà fatta piena luce sulla realtà di partenza si potrà iniziare a progettare e a programmare la Fase 2 partendo da basi solide e concrete, anziché al buio. Come ha detto il Procuratore, «i cittadini hanno diritto di sapere». Se almeno lui riuscirà a scalfire il muro invalicabile della privacy e vorrà rendere pubblici i dati finora rimasti secretati, gli metteremo a disposizione tutti i nostri canali: dalle pagine del giornale al sito Internet ai social. Sempre che, dopo la privacy, non incomba il segreto d’ufficio per via delle indagini in corso...