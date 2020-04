Sos manodopera in campi, Confagri lancia piattaforma Agrijob

ROMA (7 aprile 2020) - In attesa di risolvere velocemente l'emergenza manodopera nelle campagne, Confagricoltura lancia AgriJob, la piattaforma che facilita l’incontro tra aziende agricole e lavoratori. Il servizio di intermediazione riconosciuto dal ministero del Lavoro, spiega Confagri, consente a chi cerca occupazione di essere messo in contatto direttamente con le aziende della propria provincia e alle imprese di intercettare velocemente i candidati. In queste settimane Confagri ha richiamato l’attenzione sulla questione manodopera con l’espandersi dell’epidemia, proponendo varie soluzioni per evitare di compromettere i raccolti. Un appello al quale hanno risposto centinaia di persone disponibili a lavorare per la raccolta delle primizie. Di qui l’attivazione della piattaforma online, il cui funzionamento, spiega l'Organizzazione è semplice. Il lavoratore compila il modulo che trova cliccando sul banner dedicato in homepage sul sito confederale www.confagricoltura.it, indicando la provincia di interesse; la sua candidatura viene smistata automaticamente alla sede territoriale di Confagri che la prende in carico e la segnala all’azienda che cerca manodopera. Anche le imprese possono usare la piattaforma, pubblicando le offerte di lavoro, per essere così intercettate dai candidati del proprio territorio. «Rimane l’urgenza di trovare una soluzione normativa alla questione manodopera», afferma il presidente Massimiliano Giansanti, nel plaudire l’iniziativa della ministra Bellanova per aprire un 'corridoio' con la Romania che favorisca il reclutamento di manodopera già specializzata, sul quale «bisogna accelerare».

