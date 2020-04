Coronavirus: i medici sulle barricate, la Regione sotto accusa

MILANO (7 aprile 2020) - La sintesi, elaborata valutando il tragico sviluppo dell’epidemia in Lombardia e le misure di contrasto via via adottate dalla politica, è persino brutale: «Un disastro difficile da recuperare». E in quella definizione tranciante, capace di descrivere perentoriamente come di rado in passato il segno di un limite evidentemente ritenuto superato, sta il durissimo atto di accusa mosso dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Lombardi alla Regione. È nero su bianco in una lettera inviata al governatore Attilio Fontana, all’assessore al Welfare, Giulio Gallera, e al direttore generale dell’assessorato Luigi Cajazzo. La firmano i presidenti degli ordini provinciali di Como, Gianluigi Spata; di Lecco, Pierfranco Ravizza; di Bergamo, Guido Marinoni; e di Brescia, Ottavio Di Stefano.

Due pagine di documento aperte da una premessa solo apparentemente conciliante: «Non è questo il momento dell’analisi delle responsabilità — ammettono i professionisti —, ma la presa d’atto degli errori occorsi nella prima fase dell’epidemia può risultare utile alle autorità competenti per un aggiustamento dell’impostazione strategica, essenziale per affrontare le prossime e impegnative fasi». Come dire: meglio non ripetere gli errori sin qui commessi. Molti, secondo i medici. Riassunti da sette capitoli di critiche circostanziate. Tamponi, zone rosse, «anziani abbandonati nelle case di riposo ed errori di valutazione». Affondo, dunque, della Federazione regionale: «Strategia sbagliata, disastro difficile da recuperare».

La prospettiva, per la Federazione, a questo punto può essere una sola: una ripresa graduale e prudente. Perché diversamente, potrebbe determinarsi «un disastro di proporzioni difficili da immaginare».

