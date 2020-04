Coronavirus, Gallera: 'Dati confortanti, ma Milano non ci fa stare tranquilli'

MILANO (5 aprile 2020) - "Lo sforzo a Milano deve essere più determinato sia nel non uscire o nell'uscire, se necessario, assolutamente protetti per evitare di infettare o di essere infettati. Ai milanesi chiedo maggior determinazione". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta sulla pagina Facebook. "In tutta la Regione - ha aggiunto Gallera - i dati sono confortanti, Bergamo e Brescia si sono quasi fermate. A Milano non siamo ancora riusciti a dare un indirizzo a questa linea". L'assessore Gallera ha anche confermato che, da domani, inizieranno ad essere ricoverati i primi pazienti in Fiera, con "un crescendo rispetto alle esigenze".