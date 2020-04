Coronavirus, Fontana: è un altro giorno positivo

«I numeri sono in linea, direi che è un altro giorno positivo perché stiamo assistendo a questo procedere in linea senza aumenti rispetto ai giorni precedenti, quindi si sta verificando quello che i nostri esperti hanno previsto cioè che inizi fra qualche giorno questa benedetta discesa». Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Il governatore ha annunciato che invierà una lettera con risposte «rigorosamente scientifiche ai sindaci» che ieri gli hanno inviato una missiva critica con una serie di domande. Il governatore ha detto di aver già risposto, anche «in tante riunioni nelle scorse settimane» ma ora «le mettiamo per iscritto».