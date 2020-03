Coronavirus: Gallera, in Lombardia 'crush' non è lontano

«Oggi sono più ottimista perché vedo un Paese più consapevole, ma le terapie intensive e gli ospedali non potranno reggere all’infinito. In Lombardia il momento di crush non è lontano. Io posso dire che le nostre donne e i nostri uomini faranno di tutto per impedire che questo arrivi e reggere giorno per giorno finché vedremo questa curva scendere, ma abbiamo bisogno che scenda il prima possibile». Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con Agorà, in onda su Rai 3. E ha aggiunto: «Oggi abbiamo bisogno di prendere provvedimenti forti e rallentare, non fermare, il cuore del Paese. È importante capire che bisogna intervenire prima».

«Noi chiediamo che entro oggi ci sia la forza e il coraggio di seguire le indicazioni che arrivano dal territorio e di raccogliere subito queste nostre proposte, perché gli interventi che facciamo oggi daranno un risultato fra 7-8 giorni». Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare Gallera sulla richiesta della Lombardia di chiudere negozi e attività (tranne quelle essenziali) e trasporti per contenere i contagi da Coronavirus. «Faremo uno sforzo straordinario per fa sì che il sistema regga per 7-8 giorni, per dare le risposte a tutti, ma non possiamo immaginare di reggere 15-20 giorni, avere ancora balbettii o tentennamenti per due o tre giorni prima di assumere i provvedimenti. Abbiamo bisogno di risposte immediate e tempestive», ha aggiunto concludendo: «Noi ci muoviamo sui dati dell’Istituto superiore di sanità e dei nostri tecnici, le nostre richieste non vengono sull'onda dell’emotività. Siamo sicuri che avranno un riscontro, speriamo oggi perché ogni ora è importante».