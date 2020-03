Coronavirus: Fontana, lauree in anticipo per 100 infermieri

MILANO (2 marzo 2020) - «Ad aprile era prevista la laurea di più di 100 infermieri. Abbiamo chiesto di anticipare questo momento in modo da immetterli subito nel sistema sanitario». Lo afferma il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un’intervista a «Il Corriere della Sera» in cui evidenzia: «Noi chiediamo da anni di poter assumere medici e infermieri, perché la nostra sanità ne avrebbe bisogno e le nostre finanze lo consentirebbero. Però finora ci è stato impedito per leggi statali. Se avessimo la nostra autonomia potremmo agire diversamente». Sulla durata dell’emergenza, «so che scienziati e tecnici dicono che è necessaria almeno un’altra settimana di sacrifici», dichiara Fontana. «Noi tutti prestiamo grande attenzione alla ripresa economica e vogliamo che avvenga al più presto, ma necessariamente potrà avvenire una volta risolta la situazione di emergenza sanitaria che stiamo affrontando». Dal governo, aggiunge, «mi aspetto interventi importanti per dare nuovo fiato alla nostra economia, che è sempre stata generosa con il resto del Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO