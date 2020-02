Ora basta propaganda, parli solo la scienza

Un colpo di freno e uno di acceleratore. Una rassicurazione e, subito dopo, un accorato appello a non abbassare la guardia «perché l’emergenza è tutt’altro che finita». Anzi. Per evitare che la situazioni diventi senza controllo, «le misure per contenere il contagio non devono essere attenuate, ma intensificate», ha annunciato ieri l’assessore regionale Giulio Gallera, ammettendo che «in Lombardia il numero dei pazienti positivi e con situazione particolarmente complesse si è molto aggravato e in maniera molto veloce». Una preoccupazione condivisa a livello globale dall’Oms - l’Organizzazione mondiale della Sanità - che ha elevato la minaccia Coronavirus a livello «molto alto», a un passo dalla definizione più temuta: pandemia. Ovvero il diffondersi del contagio attraverso interi continenti, con ben 24 casi esportati dall’Italia in 14 nazioni e 97 dall’Iran in altri 11. «Il continuo aumento nel numero delle positività e dei Paesi affetti è motivo di grande preoccupazione», ha ammesso da New York il direttore generale dell’Oms. A dieci giorni dal primo contagio in Italia, l’emergenza Coronavirus torna dunque alla casella di partenza, come in un surreale gioco dell’oca. Stop & go. Un passo avanti e due indietro. Gli slanci a «riprendere la normalità», i video delle città che vogliono ripartire e gli appelli a non affossare l’economia vengono spazzati dal suono di una nuova sirena. E chissà se anche stavolta, alla fine, sarà colpa dei politici o dei media «irresponsabili». La verità è che i toni più preoccupati e preoccupanti li usano gli esperti: i medici, i virologi, gli infettivologi, le autorità sanitarie.

Fermi tutti, dunque: oggi e domani si sta in casa, la riapertura di scuole, teatri e mercati rionali può aspettare, l’economia è importante ma viene dopo la salute collettiva. Costi quel che costi. Con buona pace del senatore Vittorio Sgarbi, che ieri in Senato si è esibito in uno show delirante: «Chi vota a favore di questo decreto sarà responsabile di complicità in procurato allarme - ha detto -. È tutta una finzione, è una presa per il culo e lo sapete. La peste non c’è e siete caduti nella trappola di Salvini: lo avete rincorso e ve l’ha messo nell’ano ancora una volta». Parole in libertà. Chissà perché non si limita a parlare d’arte. O perché nessuno lo ferma. Di tutto hanno bisogno gli italiani in questo momento meno che di un agitatore di folle. Basta propaganda, affidiamoci alla scienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO