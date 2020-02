Coronavirus: in Lombardia 212 casi, 39 a Cremona

CREMONA (25 febbraio 2020) - Nella conferenza stampa della Protezione civile in corso a Roma, è stato ufficializzato l'aggiornamento dei dati in merito ai casi di Coronavirus. Il Lombardia i casi sono 212, con un incremento di 40 rispetto a ieri; sei i pazienti deceduti. In provincia di Cremona i casi appurati sono 39, otto in più rispetto ai 31 di ieri.