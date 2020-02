Coronavirus, sospese tutte le gare in Lombardia

CREMONA (23 febbraio 2020) - Come annunciato nella tarda serata di ieri dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, oggi sono state sospese tutte le gare sportive in programma in Lombardia e Veneto, a seguito dell'emergenza Coronavirus. La decisione è stata presa durante il consiglio dei ministri straordinario.

Oggi infatti nessuna manifestazione sportiva avrà luogo in Veneto e Lombardia (a cominciare dalle tre partite di A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari). In una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, Spadafora - sulla base delle decisioni assunte dal governo - ha chiesto al n.1 dello sport italiano «di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del Governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020».