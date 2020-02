Chiusi in casa tra paura e ragione

Solo poche ore fa era «a due passi da noi», ora il coronavirus è qui, anche qui, a casa nostra, in provincia di Cremona. Un caso di contagio è stato accertato a Sesto e Uniti, un altro a Pizzighettone, un terzo a Soresina. E altre 5-6 posizioni sospette sono «sotto osservazione», in attesa di conferme sulla base della analisi del sangue e non solo del test lampo del cosiddetto tampone. Dopo la convulsa giornata di venerdì, piena di voci incontrollate, di indiscrezioni e di formali smentite, la prima «positività» è stato ufficializzata a tardissima ora fra venerdì e sabato. E nel cuore della notte ha spinto il sindaco Gianluca Galimberti a ordinare l’immediata chiusura di tutte le scuole. In mattinata il secondo annuncio, cui ha fatto seguito la chiusura dell’azienda con cento dipendenti in cui lavora uno dei cremonesi ufficialmente contagiati (una signora di 38 anni) e sono iniziate una serie di verifiche su tutte le persone che possono essere entrate in contatto con i «positivi». Perché al momento proprio questo è il fattore di maggiore preoccupazione: come e da chi hanno contratto? Nel caso della 38enne di Sesto e Uniti è stato accertato un contatto con un operatore sanitario dell’ospedale di Codogno, principale epicentro della pandemia. Ma i dubbi restano. Esistono portatori sani? Dove inizia e lungo quali canali invisibili si sviluppa l’epidemia? Perché quasi in contemporanea in Italia si sono sviluppati due focolai distinti, uno in Lombardia e l’altro in Veneto? Dare una risposta definitiva a queste domande sarebbe il miglior modo per «evitare il panico», come suggeriscono le autorità sanitarie.

Magari sarebbe utile anche che gli esperti parlassero a una sola voce, anziché dividersi fra chi invoca la quarantena più rigorosa e chi invece minimizza la portata del contagio sottolineando che «ha un tasso di letalità simile a quello della comune influenza: 0.5-1%». Si mettessero d’accordo, medici, infettivologi e autorità sanitarie, perché su queste materie non sono ammissibili contrapposizioni e poi, gentilmente, ci facciano sapere. Anche perché è difficile restare indifferenti mentre vengono chiuse le scuole di ogni ordine e grado, a quasi 50 mila persone viene ordinato di non uscire di casa per le prossime due settimane, di non fare la spesa, di non andare al lavoro e di non partecipare a messe, feste di carnevale e perfino funerali, mentre si ferma lo sport e alcune stazioni ferroviarie vengono chiuse, saltate, soppresse... È senz’altro sensato e condivisibile l’invito a non farsi prendere da pericolose psicosi, ma le misure adottate dalle autorità per fronteggiare l’emergenza coronavirus sono tutt’altro che rassicuranti, oltre che senza precedenti. «All’estero isolare l’area colpita dal virus ha permesso di circoscrivere e limitare il contagio», hanno sottolineato gli esperti per spiegare l’esigenza di creare un imponente cordone sanitario. Nessuno lo mette in dubbio: fidiamoci... Però, è difficile non avere paura - come ammettono candidamente tante persone: colleghi d’ufficio, avventori dei bar, utenti dei mezzi pubblici, frequentatori di luoghi affollati - quando il livello di allarme si alza così tanto. A spaventare, più di tutto, è il caso del medico di base e dei cinque infermieri che sono entrati in contatto con il paziente numero 1, il contagiato di Codogno che da alcuni giorni lotta per la vita in ospedale: non trattandosi di sprovveduti, avranno sicuramente adottato tutte le precauzioni del caso. Eppure anche loro sono stati infettati. Sul piano della logica, prima ancora che in medicina, significa che la trasmissione del virus è piuttosto semplice, se non addirittura immediata. E allora, prima ancora della conta dei casi acclarati, a spaventare è il numero delle persone che possano inconsapevolmente essere state contagiate o che potrebbero contagiare familiari, amici e colleghi durante il periodo dell’incubazione, prima che i sintomi della malattia si manifestino inequivocabilmente. Ben vengano quindi tutte le misure preventive, la loro estrema severità e la massima prudenza. A questo punto, però, vien da porsi una domanda: era necessario aspettare i 15 casi del Lodigiano, più i due del Veneto - due dei quali con conseguenze fatali - per passare dal primo livello di allarme a un’allerta più importante? Non è che si chiude la stalla quando i buoi sono già scappati? La speranza naturalmente è che non sia così, che non sia troppo tardi. Però, qualche dubbio sul fatto che si stato perso tempo prezioso resta. In ogni caso ora dobbiamo stare calmi, dobbiamo fare alcune piccole-grandi rinunce e, soprattutto, dobbiamo credere alle autorità sanitarie che ci consigliano / impongono come comportarci. Al contrario, non dobbiamo fidarci di siti internet, social network e blogger improvvisati disposti a diffondere notizie prive di fondamento o a seminare il terrore solo per ottenere qualche click in più. Purtroppo, non solo la mamma dei cretini, ma anche la madre degli sciacalli è sempre incinta. Per fortuna, nei momenti critici il sistema dell’informazione dimostra di possedere i giusti anticorpi. E interviene con tempestività e fermezza anche in questo campo, oscurando chi non rispetta le regole o, quantomeno, ordinando a chi di dovere di cancellare ogni pericolosa fake news. In generale si tratta di capire quanto a lungo potrà o dovrà durare una simile emergenza con scuole, attività commerciali e fabbriche chiuse. Il costo economico della quarantena collettiva - obbligatoria come il coprifuoco in nove Comuni del Lodigiano, ma possibile a breve anche in provincia di Cremona o di Pavia, dove sono comparsi gli ultimi casi - sarà altissimo: ai lavoratori sono state assicurate adeguate tutele (in pratica tutti i residenti dei paesi isolati risulteranno automaticamente in malattia: i loro stipendi finiranno a carico dell’Inps), più difficile ipotizzare aiuti e rimborsi per le aziende costrette a fermare la produzione, i negozi senza clienti, i ristoranti con i tavoli vuoti. Per la già fragile economia nazionale potrebbe essere un colpo gravissimo, anche se il Governo ha già promesso «misure straordinarie». La salute, del resto, non ha prezzo: viene prima di tutto. Resta solo da capire chi si farà carico dei danni. A livello individuale, invece, oltre all’impegno a non farsi prendere dal panico (alcune persone si sono già barricate in casa, si lavano le mani ossessivamente ogni cinque minuti e non rispondono neppure al telefono nel timore che il virus possa propagarsi via cavo), valgono le linee guida e i consigli diffusi da Ministero e Regione, massime autorità in tema di salute pubblica insieme ai sindaci dei Comuni coinvolti: bisogna evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono già di patologie respiratorie croniche o acute; non ci si deve toccare naso, bocca e occhi con le mani, se non dopo essersele lavate per almeno 20 secondi con acqua e sapone o con detergenti a base di alcol; non bisogna assumere farmaci antivirali o antibiotici (che funzionano solo contro i batteri) se non formalmente prescritti dal medico; si deve mantenere almeno un metro di distanza (meglio due) dalle altre persone, in particolare allontanarsene se tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può trasmettersi facilmente se si sta troppo vicini; in caso di dubbi o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni bisogna telefonare con urgenza al 112 o al numero verde 1500 del ministero della Salute per avere tutte le indicazioni sul da farsi. Basterà? Difficile dirlo, ma conviene farlo. In fondo, negli ultimi anni ci siamo già abituati ai controlli serrati negli aeroporti e alla barriere di cemento che delimitano i luoghi affollati per provare a proteggerci dagli atti di terrorismo. Non è il mondo ideale in cui vivere - sicuramente non lo è - ma questo ci impongono i tempi. E a questo vale la pena adeguarsi. Quantomeno, per non aver nulla da rimproverarsi. O non avere rimpianti.