Obiettivo lavoro: definito il piano per l'inclusione

Oltre dieci milioni di euro per percorsi di inclusione a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio attraverso programmi di intervento territoriale. Lo stabilisce un decreto di Regione Lombardia per attivare strategie di lotta alla povertà. E l’obiettivo è la realizzazione di progetti di sperimentazione (da un minimo di due a un massimo di sei per Ambito) per i quali sono state messe in campo le risorse del Por Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a favore dell’inclusione attiva delle persone che vivono in condizioni di disagio. Il budget è ripartito su 14 aree territoriali, ciascuna con un proprio referente di «Programma d’intervento territoriale» e corrisponde al contributo pubblico massimo assegnabile a ciascun territorio di riferimento, a partire da un minimo di 300.000 euro e a seconda degli indicatori sociali ricavati. Nel dettaglio, alla provincia di Cremona andranno 380.000 euro. Dotazione calibrata a fronte di uno scenario che, fra il capoluogo e la sua provincia, vede 8.300 disoccupati (2,9%) e 65.400 inattivi a fronte di 54.600 che si sono rivolti ai servizi socio-assistenziali e 7.700 ai servizi per il lavoro.

«La nostra strategia — commenta l’assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani — prevede come sempre un approccio integrato a sostegno della valorizzazione delle persone in condizioni vulnerabili e dello sviluppo e della crescita dei territori a rischio marginalità. Per noi, infatti, rivitalizzare le aree lombarde colpite da isolamento geografico, o calo demografico e bassi livelli di servizi, è un impegno primario che intendiamo mantenere, aumentandone le opportunità e migliorarne le condizioni di vita degli abitanti». I primi fondi sono stanziati.

