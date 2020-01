2020 anno dei record per i concorsi pubblici

Migliaia di posizioni aperte e posti di lavoro disponibili: il 2020 sarà l'anno dei record per i concorsi pubblici. Come ricostruito dal Sole 24 Ore nei giorni scorsi, l'anno appena iniziato sarà ricco di opportunità per chi cerca un'occupazione nel settore pubblico. Vediamo quali sono i bandi ancora aperti e quelli in arrivo nei prossimi mesi.

Scuola

Sono più di 11mila i posti disponibili per chi aspira a entrare nel personale Ata scolastico (bidelli e addetti alle pulizie). Il bando, che scade l'8 gennaio, è per le assunzioni a tempo indeterminato. Per i primi mesi del 2020, inoltre, sono attesi i bandi per 48mila insegnanti delle medie e delle superiori.

Aeronautica

Sono 40 gli ufficiali ricercati dal bando indetto dal Ministero della difesa e la selezione avverrà tramite titoli e esami.

Polizia di Stato

Devono essere under 30 e laureati gli aspiranti nuovi commissari di Polizia. Per puntare ai 120 posti disponibili, la domanda va presentata entro oggi, giovedì 2 gennaio.

Esercito

Ancora parzialmente aperto il bando dell'esercito pubblicato lo scorso novembre, che condurrà all'inserimento di 7mila giovani, in quattro tranche di assunzioni. Inoltre, è stato approvato il bando straordinario per il reclutamento di 40 volontari: partecipazione entro il 14 di questo mese.

Inps e Agenzia delle Entrate

Porterà all'assunzione di 1.869 persone il prossimo bando di concorso Inps, atteso nelle prossime settimane: entro il 2020 saranno oltre 5mila le new entry. Si aspettano ben 5 bandi per l'inserimento di 2.600 nuove figure all'Agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO