Flop vaccino antinfluenzale: lo ha ricevuto uno su sette

CREMONA (3 gennaio 2021) - La campagna per la vaccinazione antinfluenzale in Lombardia «è fallita» e il suo esito negativo fa ora temere per il buon esito della campagna decisiva, che si è aperta in questi giorni, contro il Covid-19. Sono i numeri di Regione Lombardia a dirlo e l’Ats Val Padana non fa eccezione: su 769.409 assistiti solo 109.273, pari al 14,20%, uno su sette, sono stati attualmente vaccinati ed è il terzo dato peggiore della Lombardia, dove ancora peggio fanno solo Brescia e Pavia. Il dato più preoccupante è quello della categoria anagrafica più a rischio: gli anziani. Solo il 39,79% di chi ha 65 anni o più ha ricevuto l’immunizzazione, dato più basso della Lombardia. «Mentre sul fronte Covid il vaccino è cominciato ad arrivare anche nei nostri territori e sta registrando un’alta adesione volontaria tra gli operatori sanitari, e ci auguriamo che i ritardi di queste ore vengano recuperati entro breve, per l’immunizzazione dall’influenza siamo definitivamente al flop. Fallimento della Regione», commenta il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni.

