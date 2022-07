Covid, aumentano ancora i ricoveri, 333 casi in provincia

CREMONA - A fronte di 46.039 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 11.575 i nuovi positivi registrati in Lombardia, dei quali 333 nella sola provincia di Cremona. Il tasso di positività scende leggermente, passando dal 25,9% al 25,1%. Le terapie intensive rimangono stazionarie (24 in tutta la regione), mentre il numero di ricoveri in reparti ordinari cresce di 66 unità arrivando a un totale di 975 in Lombardia. Sono 15 i decessi registrati a livello regionale.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA