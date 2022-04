Volley, la Vbc perde al tiebreak ma è salva

CREMONA - Missione compiuta, la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore il prossimo anno disputerà la decima stagione consecutiva in serie A1. Il verdetto è arrivato presto e non tanto per ciò che è successo al PalaRadi quanto per il 2-0 immediato con il quale Monza ha reso Casalmaggiore irraggiungibile per Trento, sancendo così la matematica salvezza delle ragazze di coach Martino Volpini e scongiurando l’ipotesi di una somma di risultati sfavorevoli in grado di mettere in discussione un traguardo che, di fatto, si poteva già considerare assai vicino.

La partita ha perso ogni residuo significato di classifica poco dopo, perché nel corso del terzo set anche Perugia si è garantita la permanenza in A1 grazie al definitivo 3-0 di Monza a Trento. In campo, però, si è combattuto per due ore come se ogni punto fosse quello decisivo per le sorti del campionato.

E' andata in scena una festa salvezza anticipata in campo con Perugia che si è presa il quarto set prolungando lo spettacolo, perché comunque il match è restato godibile, ed ha poi imposto alla Vbc la più dolce delle sconfitte dopo un tiebreak infinito.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/ PAOLO PAPETTI