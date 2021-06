Polizia di Stato: gazebo a Cremona, Crema e Casalmaggiore

CREMONA - Continua l'attività di sensibilizzazione della Polizia di Stato sul tema "Contrasto alla Violenza di Genere - Questo non è Amore". Gazebo informativi sono stati allestiti questa mattina a Cremona, Crema e Casalmaggiore. Tante le persone di ogni età che si sono fermate a chiedere informazioni, non solo donne. Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza - da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio -, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

La normativa contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Con l'introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-stalking, che si configurano in ogni atteggiamento violento e persecutorio e che costringono la vittima a cambiare la propria condotta di vita, fino alla legge sulle 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere', risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime, una serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.